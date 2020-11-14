Erdem’den temizlik işçilerine ödül

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli iki mevkiciyi, vatandaştan takdir toplayan hizmetlerinden ötürü ödüllendirdi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, iki temizlik işçisini makamında kabul ederek işlerinde gösterdikleri özen, örnek davranışları ve görev bölgelerinde yaşayan mahalle sakinlerinden takdir toplayan hizmetleri nedeniyle kutladı.

Nilüfer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli personellerden Celalettin Yaldız, görev sahası olan İhsaniye Mahallesi Tuna Caddesi’nde hem esnaftan hem mahalle sakinlerinden işini titizlikle gerçekleştirmesi nedeniyle topladığı takdir için, Altınşehir Mahallesi’nde görevli mevkici Hüseyin Torun de sergilediği örnek davranış nedeniyle ödüllendirildi.

Mevki temizliği yaptığı sırada alıcısına kargo ile gönderilen ancak teslim aşamasında kargo çalışanının yere düşürdüğü sıfır cep telefonunu yerde bulan Hüseyin Torun, telefonu kutusunu bile açmadan muhtarlığa teslim etti. Muhtar Melahat Şanal da paketin sahibi mahalle sakinine ulaşarak telefonunu teslim etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem bu örnek davranışları ile takdir toplayan iki personeli hediye vererek ödüllendirdi. Erdem “İşlerindeki titizlikleri, örnek davranışları ve temiz kalpleri nedeniyle vatandaşlarımızın belediyeyi arayıp teşekkür ve takdirlerini iletmelerini sağlayan bu iki arkadaşımızı kutluyorum. Görevlerinde başarılar diliyorum. Böyle çalışma arkadaşlarımızla birlikte Nilüferliler’e hizmet etmekten gurur duyuyoruz” dedi.

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