İnsanlık Köyü’ne kadın eli değdi İnsanlık Köyü kooperatifleşecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnsanlık Köyü’ne kadın eli değdi İnsanlık Köyü kooperatifleşecek

İHA

İnsanlık Köyü’ne kadın eli değdi İnsanlık Köyü kooperatifleşecek

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde, uyuşturucu bağımlılarının tedavisi için hayata geçirilen İnsanlık Köyü’ne kadın sığınmacılar da kabul edilmeye başlandı. Dilruba Evleri Yardımlaşma Derneği’nin, Bursa Valiliği desteğiyle hayata geçirdiği proje kapsamında oluşturulan köyde, pandemi dönemiyle birlikte kadın sığınmacılara da ev sahipliği yapılır hale geldi. Kooperatifleşme hayali kuran köy sakinleri, bu şekilde hem kendi geçimlerini sağlamak hem de köyün kendi kendini çevirebilir hale getirmek istiyor.
Konuyla ilgili bilgiler veren Dilruba Evleri Yardımlaşma Derneği’nin kurucusu Hatice Dilruba, kadın elinin değmesiyle birlikte İnsanlık Köyü’nün daha da güzel bir hal aldığına dikkat çekti.
Köyde yaşayan kadınlarla birlikte İnsanlık Köyü Kooperatifi kurmak adına girişimde bulunduklarının altını çizen Dilruba, “Burada bir kadın buluşması oldu ve burada bir kadın gücü gördüm. Kendimiz odunlarımızı kendimiz kesiyoruz. Kendimiz hayvanlarımıza bakıyoruz. Bir kadın eli değdi köye. Kadın eli değince bizim İnsanlık Köyü daha da güzelleşti. Anneler çok becerikliler. Şimdiki yapmak istediğimiz şey annelere bir kooperatif kurup, kendi başlarına bu köyü ve kendi kendilerini çevirebilir hale getirmek” diye konuştu.
Herkese örnek olsun
Köyde huzurlu bir ortam ve sakin bir yaşamın hakim olduğunu ifade eden Dilruba, “Burada yaşayan kadınlarımız geçmişte yaşadıkları olaylardan dolayı, ‘her şey benim başıma geldi’, ‘ben bittim’, ‘bundan sonra kalkınamam’ diyorlardı. Ama kalkınabilirler. Bunlar kalkınabilsinler diye başta ben ve bizim yönetimdeki arkadaşlarımız, gönüllülerimiz ve bizi takip edenlerden rica ediyoruz bu kadınlara el atsınlar. Bu kadınlar daha çok üretsinler. Kendilerinden sonra da bu tür insanlara destek olsunlar. Bu köy amacına uygun destekleşme ve dayanışma için bir araya gelen insanların mutlu, huzurlu, saygılı ve sakin yaşadığı bir ortam olsun” dedi.
Bağımlılıkla mücadele devam ediyor
Köy fikrinin ortaya çıkmasında bağımlılıkla mücadelenin yattığını hatırlatan Hatice Dilruba, İnsanlık Köyü’nde madde bağımlılığıyla mücadele noktasında faaliyetlerin sürdüğüne işaret etti. Dilruba, “Madde bağımlılığıyla ilgili bize ulaşıp, ‘ona ara mı verdiniz’, ‘yapmayacak mısınız’, ‘biz ne yapacağız’ diyorlar. Pandemi tehlikesinden korunabilmek adına biz onlar için de burada kişisel gelişim alanları oluşturduk. Yine psikolog ile birlikte daha az süreli onlara da destek olmak adına bu tür seminerler devam edecek” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şiddetli gece kaşıntısı uyuz belirtisi olabilir
YEREL HABERLER Şiddetli gece kaşıntısı uyuz belirtisi olabilir
Kanser tedavisinde kulaktan duyma bilgilere dikkat
YEREL HABERLER Kanser tedavisinde kulaktan duyma bilgilere dikkat
Erdem’den temizlik işçilerine ödül
YEREL HABERLER Erdem’den temizlik işçilerine ödül
Ulaşım filosu gençleşerek büyüyor
YEREL HABERLER Ulaşım filosu gençleşerek büyüyor
İnegöl sokaklarındaki pati izleri fotoğraflarla ölümsüzleşti
YEREL HABERLER İnegöl sokaklarındaki pati izleri fotoğraflarla ...
17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, 8 yaşındaki Zeynep'i öldürdü
YEREL HABERLER 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, 8 yaşındaki Zeynep'i ...
Bu yoldan geçen bir daha geliyor Çınarlı yol sonbaharda bir başka güzel Kestel’de kartpostallık sonbahar manzarası
YEREL HABERLER Bu yoldan geçen bir daha geliyor Çınarlı yol ...
Gölyazı’nın güz misafirleri
YEREL HABERLER Gölyazı’nın güz misafirleri
Doktora ‘terbiyesiz’ dedi cezayı yedi Pandemide emsal sağlıkçıya hakaret kararı
YEREL HABERLER Doktora ‘terbiyesiz’ dedi cezayı yedi Pandemide emsal ...
Bursa'da trafiği böyle tehlikeye düşürdü...Makas atan otomobil kamerada
YEREL HABERLER Bursa'da trafiği böyle tehlikeye düşürdü...Makas atan ...
Öğrenciler ne maske takıyor, ne de yasağı dinliyor
YEREL HABERLER Öğrenciler ne maske takıyor, ne de yasağı dinliyor
‘Ne bakıyorsun’ tartışmasında kan döküldü: 1’i ağır 2 yaralı
YEREL HABERLER ‘Ne bakıyorsun’ tartışmasında kan döküldü: 1’i ağır 2 ...
Eğlenceye polis baskını: 35 kişiye 119 bin 700 TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Eğlenceye polis baskını: 35 kişiye 119 bin 700 TL ...
Bursa'da iki katlı ev alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Bursa'da iki katlı ev alevlere teslim oldu
Mehmet Özhaseki: Ak belediyelerimiz tarihe sahip çıkıyor (2)
YEREL HABERLER Mehmet Özhaseki: Ak belediyelerimiz tarihe sahip ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki otopark açılışı yaptı
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki otopark ...
Bursaspor, Adanaspor maçı hazırlıklarını taktik antrenmanla sürdürdü
YEREL HABERLER Bursaspor, Adanaspor maçı hazırlıklarını taktik ...
Kamyonun altında kalan yaşlı adam ağır yaralandı
YEREL HABERLER Kamyonun altında kalan yaşlı adam ağır yaralandı
Kamyonun elektrikli bisiklete çarpma anı kamerada
YEREL HABERLER Kamyonun elektrikli bisiklete çarpma anı kamerada
İnegöl sokaklarındaki pati izleri fotoğraflarla ölümsüzleşti
YEREL HABERLER İnegöl sokaklarındaki pati izleri fotoğraflarla ...
Servis aracıyla otomobil çarpıştı: 1'i ağır 7 yaralı
YEREL HABERLER Servis aracıyla otomobil çarpıştı: 1'i ağır 7 yaralı
Bursa'da minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Erdem’den temizlik işçilerine ödül
YEREL HABERLER Erdem’den temizlik işçilerine ödül
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Cumhurbaşkanımızın liderliği ile bütün bunların üstesinden geliyoruz"
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X