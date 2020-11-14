Frutti Extra Bursaspor’da 1’i oyuncu 2 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı

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ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Frutti Extra Bursaspor’da, 1’i oyuncu 1’de personel olmak üzere 2 kişinin Covid19 testi pozitif çıktı.

Frutti Extra Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde: “Kulübümüz tarafından 13 Kasım Cuma günü yapılan Covid19 PRC testleri sonuçlanmış ve 1 oyuncumuz ile 1 idari kadro çalışanımızın sonuçlarının pozitif olduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Herhangi bir semptom ve belirti göstermeyen oyuncu ve idari kadro üyemiz izolasyon ve tedavi sürecine başlanmış durumdadır. Spor kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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