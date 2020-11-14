Makas atarak ilerleyen otomobil kamerada

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Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA´da sürücüsü trafikte makas atarak ilerleyen otomobil, başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Bursa-İzmir karayolu üzerinde, kimliği öğrenilemeyen sürücü, 16 DR 211 plakalı otomobil ile trafikte makas atarak ilerledi. Diğer sürücülerin korkmasıne neden olan otomobil, başka bir otomobilin araç kamerası tarafından görüntülendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2020-11-14 11:47:29



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