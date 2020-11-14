Bursa’da para uğruna tehlikeli “Covid-19” refakati

Bursa'da bir sosyal paylaşım sitesinde, Mudanya Devlet Hastanesi pandemi servisinde tedavi gören erkek Covid19 hastası için refakatçi ilanı paylaşıldı. Paylaşımın altına yapılan yorumlar ise pes dedirtti.

Türkiye’de son günlerde korona virüs vakalarının yeniden günlük 2 bin 500’lü rakamlara çıkmasıyla birlikte bazı büyükşehirlerde 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta yer alan bir kadın grup sayfasında paylaşılan "Covid19 hastasına refakatçi aranıyor" ilanı tepki çekti. Dahası paylaşımın altına yapılan yorumlar 'bu kadarı da olmaz' dedirtti.

Bir kadın sosyal medya kullanıcısı tarafından grup sayfasında, “Mudanya Devlet Hastanesinde Covid19 servisinde yatan erkek hastaya refakatçi arıyoruz, yardımcı olmak ister misiniz?” diye paylaşım yapıldı. Paylaşımın altına yapılan yorumlarda, bazı kullanıcılar ilana tepki gösterirken, bazılarının ise “ücrette anlaşabilirsek ben kalabilirim” yazması dikkatleri çekti.



Covid19 hastası için refakatçi kabul ediliyor mu?

Sağlık Bakanlığı, Covid19 hastalarının tedavisinde ilk basamağın, hastanın sağlıklı bireylerden izole edilmesi olarak tanımlamıştı. İnternette yer alan çok sayıda “Covid19 hastasına refakatçi” ilanları akıllara Covid19 hastalarının yanına refakatçı alınıyor mu? sorusunu getirdi.

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