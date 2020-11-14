Bursa'da kamyon, otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

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Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA) - BURSA´da, kamyonun çarptığı otomobilin sürücüsü Resul Coşkun (55) hayatını kaybederken, yanındaki Ramazan Ağamolla (65) ise yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında BursaBalıkesir yolu Karacabey mevkisinde meydana geldi. Murat Gencer yönetimindeki 42 BY365 plakalı kamyon, iddiaya göre, hatalı şerit değiştiren Resul Coşkun´un kullandığı 10 PK 345 plakalı otomobile çarptı. Kamyon sürücüsünün ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü Resul Coşkun´un hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta yaralanan Ramazan Ağamolla ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kamyon sürücüsü Murat Gencer, gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN

2020-11-14 12:56:01



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