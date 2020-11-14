Odun toplamaya gitti, ormanda ölü bulundu

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Mehmet İNANİsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA) BURSA'da, odun toplamak için ormanlık alana giden Nurettin Kürdeş'in (63) cansız bedeni bulundu.

Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yürüyüş yapan kişi, yerde hareketsiz yattan birini görünce sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekini, yaptığı kontrolde, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, yaptığı kimlik incelemesinde cansız bedenin, Nurettin Kürdeş'e ait olduğunu belirledi. Kürdeş'in ormanlık alana odun toplamak için geldiği öğrenildi. Nurettin Kürdeş'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Yıldırım Mehmet İNAN

2020-11-14 13:49:36



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