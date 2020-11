Kaliteli yaşamın önündeki engeller kalkıyor

Sosyal belediyecilik uygulamaları kapsamında kadın, yaşlı ve engelliler gibi toplumun dezavantajlı gruplarına pozitif ayrımcılık uygulayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bedensel engelli vatandaşların akülü araçlarıyla kent içinde rahatlıkla dolaşabilmeleri amacıyla farklı noktalara yerleştirdiği akülü araç şarj ünitelerinin sayısını her geçen gür artıyor.

Bursa’yı daha sağlıklı ve yaşanabilir bir kent haline getirmek amacıyla ulaşımdan çevreye, altyapıdan spora kadar her alanda önemli projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, bu hizmetlere erişimin önündeki engelleri de bir bir kaldırıyor. Engelli vatandaşların sosyal yaşamın her alanında yer alabilmesi amacıyla Atıcılar Engelsiz Yaşam Merkezi’nde birbirinden farklı etkinliklere imza atan, toplu taşıma araçlarını akülü araçlarla binilebilecek gibi alçak tabanlıya dönüştüren, akülü araç tamir ve bakım atölyesinde yılda 500'den fazla tamir ve bakım gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı noktalarındaki akülü araç şarj noktalarının sayısını da sürekli artıyor.

12 dolum istasyonu

Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk olarak 2013 yılında Bursaray Şehreküstü, Acemler, Osmangazi, Emek ve Uludağ Üniversitesi Metro İstasyonu ile Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi olmak üzere 6 noktada başlatılan akülü tekerlekli sandalye şarj istasyonu sayısı, gelen talepler üzerine artırıldı. Engelli vatandaşlardan gelen talepler üzerine Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası, Orhangazi Belediye binası önü, Bursa Millet Bahçesi, Mihraplı Parkı, Bursa Şehir Hastanesi ve Gürsu Metro İstasyonu olmak üzere 6 noktaya yapılan ilavelerle şarj dolum istasyonu sayısı 12'ye çıkmış oldu. Böylelikle şarjları zamansız biteceği endişesiyle kent içinde dolaşmaktan çekinen engelli vatandaşlar, artık gönül rahatlığı ile gezip, istedikleri etkinliklere katılma imkanına da kavuşmuş oldu.

