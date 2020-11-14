İnegölspor- Ergene Velimeşespor: 1-0

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) -

STAT: İnegöl İlçe

HAKEMLER: Batuhan Kolak(xx), Serdar Soydan(xx), Serhat Sağır(xx)

İNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek(xx) Fatih Üge(xx) (Dk. 68 Metin Yüksel x), Emir Özsoy(xx) (Dk. 68 Bünyamin Yavaşoğlu x), Selimcan Temel(xx), Abdulkadir Kuzey(xxx), Erdem Seçgin(xx) (Dk 78 Erdal Kaya x) (Dk 90+1 Selimcan İnci ?), Caner Solmaz(xx), Bilal Yıldırım(xx), Ogün Çalışkan(xx), Denis Taşkesen(xx), Fatih Çiplak(xx)

ERGENE VELİMEŞE SPOR: Emre Yılmaz(xx) Alişan Ural(xx), Ömer Esenkaya(xx), Semih Kahraman(xx), İbrahim Fatih Dilek(xx), Embiya Ayyıldız(xx), Mert Er Estik(xx), Alper Yener(xx), Semih Ceylan(xx), Eser Akbaş(xx), Yüksel Şişman(xx) (DK 61 Ergun Cengiz(x)

GOL: DK. 48 Abdulkadir Kuzey (İnegölspor)

SARI KARTLAR: Yüksel Şişman, Semih Kahraman (Velimeşespor) Emir Özsoy, Selimcan Temel Abdulkadir Kuzey, Bünyamin Yavaşoğlu(İnegölspor)

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden İnegölspor, sahasında ağırladığı Ergene Velimeşe Spor´u 1-0 yendi.

13´üncü dakikada gelişen İnegölspor atağında Erdem´in soldan ceza sahasına attığı topa yükselen Fatih´in vuruşu az farkla auta gitti.

34´üncü dakikada gelişen İnegölspor atağında Selimcan´ın ceza sahası dışından sert vuruşu az farkla çıktı.

48´nci dakikada İnegölspor köşe atışı kazandı. Topun başına geçen Denis´in ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Abdulkadir´in kafa vuruşu golü getirdi: 1-0.

Mücadele 1-0 İnegölspor üstünlüğü ile son bulurken ev sahibi ekip ilk galibiyetini aldı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-11-14 15:10:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.