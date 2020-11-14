İnegölspor- Ergene Velimeşespor: 1-0

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) -
STAT: İnegöl İlçe
HAKEMLER: Batuhan Kolak(xx), Serdar Soydan(xx), Serhat Sağır(xx)
İNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek(xx) Fatih Üge(xx) (Dk. 68 Metin Yüksel x), Emir Özsoy(xx) (Dk. 68 Bünyamin Yavaşoğlu x), Selimcan Temel(xx), Abdulkadir Kuzey(xxx), Erdem Seçgin(xx) (Dk 78 Erdal Kaya x) (Dk 90+1 Selimcan İnci ?), Caner Solmaz(xx), Bilal Yıldırım(xx), Ogün Çalışkan(xx), Denis Taşkesen(xx), Fatih Çiplak(xx)
ERGENE VELİMEŞE SPOR: Emre Yılmaz(xx) Alişan Ural(xx), Ömer Esenkaya(xx), Semih Kahraman(xx), İbrahim Fatih Dilek(xx), Embiya Ayyıldız(xx), Mert Er Estik(xx), Alper Yener(xx), Semih Ceylan(xx), Eser Akbaş(xx), Yüksel Şişman(xx) (DK 61 Ergun Cengiz(x)
GOL: DK. 48 Abdulkadir Kuzey (İnegölspor)
SARI KARTLAR: Yüksel Şişman, Semih Kahraman (Velimeşespor) Emir Özsoy, Selimcan Temel Abdulkadir Kuzey, Bünyamin Yavaşoğlu(İnegölspor)
Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden İnegölspor, sahasında ağırladığı Ergene Velimeşe Spor´u 1-0 yendi.
13´üncü dakikada gelişen İnegölspor atağında Erdem´in soldan ceza sahasına attığı topa yükselen Fatih´in vuruşu az farkla auta gitti.
34´üncü dakikada gelişen İnegölspor atağında Selimcan´ın ceza sahası dışından sert vuruşu az farkla çıktı.
48´nci dakikada İnegölspor köşe atışı kazandı. Topun başına geçen Denis´in ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Abdulkadir´in kafa vuruşu golü getirdi: 1-0.
Mücadele 1-0 İnegölspor üstünlüğü ile son bulurken ev sahibi ekip ilk galibiyetini aldı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-11-14 15:10:03
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