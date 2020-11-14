Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta İnegölspor, İnegöl İlçe Stadı'nda karşılaştığı Ergene Velimeşespor’u 10 mağlup etti.
Stat: İnegöl
Hakemler: Batuhan Kolak xx, Serdar Soydan xx, Serhat Sağır xx
İnegölspor: Gökhan Siverek xx, Fatih Üge xx (Metin Yüksel dk. 68 x), Emir Özsoy xx (Bünyamin Yavaşoğlu dk. 68 x), Selimcan Temel xx, Abdulkadir Kuzey xx, Erdem Seçgin xx (Erdal Kaya dk. 78 ?, Selimcan İnci dk. 90 ?), Caner Solmaz xx, Bilal Yıldırım xx, Ogün Çalışkan xx, Denis Taşkesen xx, Fatih Çiplak xx
Ergene Velimeşespor: Emre Yılmaz x, Alişan Ural x, Ömer Esenkaya x, Semih Kahraman x, İbrahim Fatih Dilek x, Embiya Ayyıldız x, Mert Er Estik x, Alper Yener x, Semih Ceylan x, Eser Akbaş x, Yüksel Şişman x (Ergun Cengiz dk. 61 x)
Gol: Abdulkadir Kuzey (dk. 49) (İnegölspor)
Sarı kartlar: Emir Özsoy, Selimcan Temel, Abdulkadir Kuzey, Bünyamin Yavaşoğlu (İnegölspor), Yüksel Şişman, Semih Kahraman (Ergene Velimeşespor)
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