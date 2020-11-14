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Bursa'da iş insanı Kemal Anıl, hayatını kaybetti

DHA

Bursa'da iş insanı Kemal Anıl, hayatını kaybetti


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) DEMİRÖREN Holding´in kurucusu olan ve 2018 yılında yaşamını yitiren Erdoğan Demirören'in aile dostu, iş insanı Kemal Anıl (95), hayatını kaybetti.
İstanbul´da 2018'de yaşamını yitiren, Demirören Holding Kurucusu Erdoğan Demirören'in doğum yeri Bursa'nın İnegöl ilçesindeki aile dostu Kemal Anıl, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. İnegöl´de iş dünyasının tanınan isimlerinden biri olan Anıl, Erdoğan Demirören´in yaşamını yitirmesinin ardından anılarını anlatmıştı. İş insanı Kemal Anıl´ın cenazesinin, yarın saat 14.00'te İnegöl Kavaklaraltı Mezarlığı´nda toprağa verileceği öğrenildi.  DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-11-14 17:29:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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