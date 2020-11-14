Bursa'da iş insanı Kemal Anıl, hayatını kaybetti

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) DEMİRÖREN Holding´in kurucusu olan ve 2018 yılında yaşamını yitiren Erdoğan Demirören'in aile dostu, iş insanı Kemal Anıl (95), hayatını kaybetti.

İstanbul´da 2018'de yaşamını yitiren, Demirören Holding Kurucusu Erdoğan Demirören'in doğum yeri Bursa'nın İnegöl ilçesindeki aile dostu Kemal Anıl, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. İnegöl´de iş dünyasının tanınan isimlerinden biri olan Anıl, Erdoğan Demirören´in yaşamını yitirmesinin ardından anılarını anlatmıştı. İş insanı Kemal Anıl´ın cenazesinin, yarın saat 14.00'te İnegöl Kavaklaraltı Mezarlığı´nda toprağa verileceği öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-11-14 17:29:57



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