TOFAŞ - OGM Ormanspor: 99-82



Gürkan DURAL / BURSA, (DHA)SALON: TOFAŞ Spor Salonu

HAKEMLER: Altuğ Köselerli, Ahmet Tatlici, Polat Parlak

TOFAŞ: DeVaughn Akoon Purcell 25, Berkan Durmaz 12, Berk Uğurlu 7, Semaj Christon 10, Jeremy Simmons 12, Sean Kilpatrick 17, Omot Omot 11, Batun Tuna, Muhsin Yaşar 2, Alihan Demir, Mert Konuk

OGM ORMANSPOR: Terrel Holloway 13, Elmedin Kikanovic 16, Stanton Kidd 16, Erol Can Çinko 9, Cevher Özer 12, Jamelle William Hagins 9, Efe Ergi Tırpancı 2, Mert Alemdar, Yiğit Baran Sarıkaya 5, Kadir Bayram, Tuna Han Dikmen

1'İNCİ PERİYOT: 24-28

DEVRE: 52-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 76-58ING Basketbol Süper Ligi´nin 8´inci hafta mücadelesinde TOFAŞ, sahasında OGM Ormanspor´u 99-82´lik skorla mağlup etti.

ING Basketbol Süper Ligi 8. haftasında TOFAŞ, evinde OGM Ormanspor´u konuk etti. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu´nda oynanan karşılaşmaya Berk Uğurlu, Semaj Christon, DeVaughn Akoon-Purcell, Berkan Durmaz, Jeremy Simmons beşiyle başlayan mavi-yeşilliler, ilk basketini Berkan Durmaz´ın üçlüğüyle buldu. Rakibin 11-3´lük serisi karşısında Jeremy Simmons, Semaj Christon, Sean Kilpatrick ve Berkan ile skor bulan Bursa ekibi, 6'ncı dakikada durumu 13-18 yaptı. Jeremy Simmons, Sean Kilpatrick ve Nuni Omot´Un basketleriyle takibini sürdüren ev sahibi takım, ilk çeyreği 24-28 geride kapattı.

İkinci periyodun başında rakibin sayılarına Akoon-Purcell ve Muhsin Yaşar ile karşılık veren TOFAŞ Basketbol Takımı, Sean Kilpatrick´in üçlüğüyle 12.40´ta 33-32 üstünlüğü sağladı. Bir üçlük de Akoon-Purcell´in elinden bulan mavi-yeşilli takım, Semaj Christon, Jeremy Simmons ve Berkan Durmaz´ın elinden bulduğu sayılarla 17'nci dakikada durumu 44-41 yaptı. Semaj Christon, Akoon-Purcell ve Sean Kilpatrick ile skor üretmeye devam eden TOFAŞ, soyunma odasına 52-43 önde girdi.

Üçüncü çeyreğe de sert savunma yaparak başlayan Hakan Demir´in öğrencileri, rakibini hataya zorlarken üst üste bulduğu sayılarla farkı giderek açtı. Berk Uğurlu, Akoon-Purcell ve Jeremy Simmons´ın basketleriyle 10-0´lık seri bularak 22.30´da farkı 19 sayıya (62-43) çıkaran TOFAŞ, aradaki farkı korumayı başardı. Akoon-Purcell, Jeremy Simmons, Nuni Omot ve Semaj Christon ile potaya gitmeye devam eden Bursa temsilcisi, son çeyreğe Sean Kilpatrick´in orta mesafeli basketiyle 76-58 üstün girdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan dördüncü çeyreğin başında OGM Ormanspor´un sayılarına Nuni Omot, Akoon-Purcell ile karşılık veren TOFAŞ, Berkan Durmaz´ın üçlüğü sonrası Akoon-Purcell´in basketleriyle son 5 dakikaya 90-71 önde girdi. Mola dönüşü Başkent temsilcisi üst üste sayılar bularak durumu 90-75 yapsa da kalan sürede Akoon-Purcell, Sean Kilpatrick ve Mert Konuk´un sayılarıyla aradaki farkı koruyan TOFAŞ, parkeden 99-82 galip ayrıldı.

OGM Ormanspor karşısında TOFAŞ´ta DeVaughn Akoon-Purcell 25 sayı, 4 ribaund, 3 asist ile takımın en skorer ismi olurken; Sean Kilpatrick 17 sayı, 5 asist; Berkan Durmaz 12 sayı, 9 ribaund; Jeremy Simmons ise 12 sayı, 4 ribaund ile oynadı. Nuni Omot 11 sayı, Semaj Christon ise 10 sayı ile karşılaşmayı çift hanelerde tamamladı. Sakatlığı bulunan kaptan DJ White ise maçta forma giymedi.

Ligde sıradaki maçını 22 Kasım Pazar günü deplasmanda Beşiktaş Basketbol ile yapacak olan TOFAŞ Basketbol Takımı, 18 Kasım Çarşamba günü ise FIBA Basketball Champions League B Grubu 3'üncü hafta maçında Fransız temsilcisi JDA Dijon´u ağırlayacak. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu´ndaki karşılaşma saat 20.00´de başlayacak.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-11-14 19:55:08



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