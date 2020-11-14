Bursa'nın Orhaneli İlçe Belediye Başkanı Ali Aykurt, kazada yaralandı



Huzeyfe ÖZDEMİRMehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt'un kullandığı otomobil, park halindeki tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada yaralanan Başkan Aykurt, hastanede tedaviye alındı. Aykurt'u hastanede ziyaret edip, durumu hakkında bilgi alan Bursa Valisi Yakup Canbolat, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Kaza, akşam saatlerinde Nilüfer ilçesi OrhaneliBursa yolu Çamlıca mevkiinde meydana geldi. Orhaneli Belediye Başkanı AK Parti'li Ali Aykurt yönetimindeki 16 AK 543 plakalı otomobil, Hüseyin Atan'ın yolun kenarına park ettiği 16 N 2648 plakalı tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobildeki Başkan Aykurt, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başkan Aykurt, sağlık görevlileirnce kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Vücudunda kesikler olan Aykurt'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza haberini duyan çok sayıda partili hastaneye gelirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

'GENEL SAĞLIK DURUMU İYİ'

Başkan Ali Aykurt'u hastanede ziyaret eden Bursa Valisi Yakup Canbolat, durumu ile ilgili açıklama yaptı. Vali Canbolat, "Başkanımız bir kamyona arkadan çarpmak suretiyle bir trafik kazası geçirdi. Onu ziyaret maksadıyla geldik. Doktorlardan aldığımız bilgiye göre genel sağlık durumu iyi. Baş travması nedeniyle tedbir amaçlı bu gece hastanede tutulacak. Allah bütün hastalarımıza şifa versin" dedi.

'KAFASINDA DİKİŞLER VAR'

AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Doğru, "Başkan şu an hastanede tedavi altında. Kafasında dikişler var. Tomografi sonucunu bekliyoruz. Bilinci yerinde. Genel sağlık durumu iyi. Ancak kafasında darbeden dolayı ağrı var ve mide bulantısı olduğunu söyledi. Başkan arabada tek başınaymış. Allah´tan yanında kimse yokmuş çünkü otomobilin sağ tarafı fazla hasar görmüş. Başkan Orhaneli'den Bursa'ya bir görüşmesi olduğu için geliyordu" dedi.

AKTAŞ'TAN GEÇMİŞ OLSUN PAYLAŞIMI

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt kaza yapmasının ardından sosyal medya hesabından açıkalama yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Orhaneli Belediye Başkanımız Değerli Kardeşim Ali Aykurt´un, geçirdiği trafik kazası sonrasında Çekirge Devlet Hastanesi´nde gözetim altında olduğunu öğrendim. Şükür ki korkulacak bir durum yok. Çok geçmiş olsun. Rabb'im beterinden korusun" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Huzeyfe ÖZDEMİR-Mehmet İNAN

2020-11-14 21:45:34



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