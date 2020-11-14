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Geceyi alevler aydınlattı, mahalle sokağa döküldü

İHA

Geceyi alevler aydınlattı, mahalle sokağa döküldü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangının alevleri geceyi aydınlatırken mahalleli sokağa döküldü. Yangında can kaybı ve yaralanan olmaması teselli kaynağı oldu.

Yangın, Hamidiye Mahallesi Barış Sokak’ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın en üst katında henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin çatı katında yükseldiğini gören bina sakinleri panikle kendilerini sokağa attı, mahalleli de dışarı çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Gelen ekipler yangına müdahale ederek uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Yangında yalanan ve can kaybı olmaması teselli kaynağı olurken ev kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

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