(Özel) Kestane hasadı bitti, şeker üretimi başladı Şekerlemeciler kestane rekoltesinden memnun

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Kestane hasadı bitti, şeker üretimi başladı Şekerlemeciler kestane rekoltesinden memnun

İHA

(Özel) Kestane hasadı bitti, şeker üretimi başladı Şekerlemeciler kestane rekoltesinden memnun

Bursa’da kestane şekeri üreticileri, hasadı tamamlanan kestaneleri işlemeye başladı. Kestane rekoltesinin yüksek olmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Kardelen Kestane Şekeri Kalite Kontrol ve ArGe yöneticisi Ebru Aygün, bu sene 500 tonun üzerinde alım gerçekleştirdiklerini söyledi.
Kestane şekeri ile Bursa’yı dünyaya tanıtmaya kararlı olan Kardelen Kestane Şekeri, yaptığı yurt içi ve yurt dışı yatırımlarıyla vatandaşa en iyi kaliteyi sunmayı hedefliyor. Kardelen ve Yaylacık markalarıyla yurtiçine, Cardelion markasıyla yurt dışına kestane şekeri satan İlka Şekerleme kestane alımlarına başladı. Üretiminin yüzde 10'unu ihraç ederek Bursa'nın bu meşhur lezzetini dünya sofralarına ulaştıran firma, 500 tonun üzerinde kestane alımı gerçekleştirecek.
Nilüfer'in Yaylacık Mahallesi'ndeki modern tesislerde kestane şekeri ve çeşitlerini ürettiklerini ifade eden Kardelen Kestane Şekeri Kalite Kontrol ve ArGe yöneticisi Ebru Aygün, “Eylül ayında kestane hasadı tamamlandı. Kasım ayında ise fabrikaya gelmeye başladı. Sezonluk olarak soyum işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu sene yine 500 tonun üzerinde kestane alımı gerçekleştireceğiz. Kestaneler ilk olarak ham madde kabul depolarına alınıyor. Daha sonra günlük olarak 3 ton kadar soyum hattına gelen kestaneler, makine yardımı ile soyuluyor. Makine tarafından soyulamayan kestaneler ise personel tarafından titizlikle işleniyor” dedi.
Şu an kestane rekoltesinin aldıkları bilgiye göre çok iyi olduğunu belirten Akgün, “Ancak fiyatlarda bir kısım artış gözlenmektedir. Üretici olarak biz bu durumdan doğal olarak etkileniyoruz. Rekoltenin yanı sıra, ihracata giden bir kısım var. Bu da yurt içindeki bizim gibi üreticilerin sıkıntı yaşamasına sebep oluyor. Çünkü doğal olarak bizim alım fiyatlarımız yükseliyor. Tedarikçi ve tüccarlarımız bu sene kestane veriminin yüksek olduğunu dile getiriyor. Buna da bizler çok sevindik. Umarım istediğimiz gibi olursa, bunlarda bizim fiyatlarımıza doğal olarak yansır” diye konuştu.
Bursa'ya mahsus kestane şekerinin şehrin ana caddelerinde kilosunun çok cüzi fiyatlara satıldığına dikkat çeken Aygün, “Bunlar müşteriyi kandırmaya yönelik satışlardır. Kestanenin ham haline baktığımız zaman 25 liradan satılırken, kestane şekerinin kilosunu o fiyatlara almak mümkün değil. Bunun hazırlanması, işçiliği, şekeri ayrı bir iştir. Biz kestane şekerinde kalitemizle ön plandayız. Bizim sloganımız ‘fiyat unutulur kalite akılda kalır’ olmuştur. Kalitemizi her geçen gün yüksek tutup farklı şekillerde kestane şekerini sunmaya çalışıyoruz. Bu şekilde satış yapanlar hem Bursa’ya kötü bir imaj hem de ilk defa kestane şekeri tadına bakanları hayal kırıklığına uğratmaktadır” diye konuştu.
Dünyayı kapsayan korona virüs salgınına karşı firma olarak da bazı tedbirler aldıklarını belirten Akgün, “Tedbirler gereği çalışan sayımızı daha az tutuyoruz. Ayrıca yemekhane, soyunma odaları ve diğer alanlarda sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Ziyaretçi kısıtlamasının yanı sıra, gelenlerin ateşlerini ölçüp HES kodlarını ve bilgilerini alıyoruz. Bu gibi uygulamalarımızla da korona virüsün önlenmesini sağlıyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu korona virüsten kurtuluruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Geceyi alevler aydınlattı, mahalle sokağa döküldü
YEREL HABERLER Geceyi alevler aydınlattı, mahalle sokağa döküldü
Yanan evini endişe içinde izleyen kişiye maske ihlali cezası uygulandı
YEREL HABERLER Yanan evini endişe içinde izleyen kişiye maske ihlali ...
Orhaneli Belediye Başkanı, trafik kazasında yaralandı
YEREL HABERLER Orhaneli Belediye Başkanı, trafik kazasında yaralandı
‘Gelin alma’ töreninde koronaya davetiye çıkardılar
YEREL HABERLER ‘Gelin alma’ töreninde koronaya davetiye çıkardılar
Bursa'nın Orhaneli İlçe Belediye Başkanı Ali Aykurt, kazada yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'nın Orhaneli İlçe Belediye Başkanı Ali Aykurt, ...
Bursaspor günü çift antrenmanla tamamladı
YEREL HABERLER Bursaspor günü çift antrenmanla tamamladı
TOFAŞ - OGM Ormanspor: 99-82
YEREL HABERLER TOFAŞ - OGM Ormanspor: 99-82
Bursa'da iş insanı Kemal Anıl, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bursa'da iş insanı Kemal Anıl, hayatını kaybetti
Akşener: Gençlerimizin umudunu yeniden yeşertecek siyasi hareketiz
YEREL HABERLER Akşener: Gençlerimizin umudunu yeniden yeşertecek ...
2. Lig: İnegölspor: 1 - Ergene Velimeşespor: 0
YEREL HABERLER 2. Lig: İnegölspor: 1 - Ergene Velimeşespor: 0
Özhaseki'den Molla Yegan'a tam not
YEREL HABERLER Özhaseki'den Molla Yegan'a tam not
Bursa'da araçlar yollarda dans etti
YEREL HABERLER Bursa'da araçlar yollarda dans etti
Yola dökülen motor yağı, sürücülere zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Yola dökülen motor yağı, sürücülere zor anlar yaşattı
İnegölspor- Ergene Velimeşespor: 1-0
YEREL HABERLER İnegölspor- Ergene Velimeşespor: 1-0
Kaliteli yaşamın önündeki engeller kalkıyor
YEREL HABERLER Kaliteli yaşamın önündeki engeller kalkıyor
Odun toplamaya gitti, ormanda ölü bulundu
YEREL HABERLER Odun toplamaya gitti, ormanda ölü bulundu
Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Bursaspor, Adanaspor maçı hazırlıklarını yağmur altında sürdürdü
YEREL HABERLER Bursaspor, Adanaspor maçı hazırlıklarını yağmur ...
Elinde testere ile ölü bulundu Ağaç kesmek isteyen yaşlı adam ormanlık alanda ölü bulundu
YEREL HABERLER Elinde testere ile ölü bulundu Ağaç kesmek isteyen ...
Bursa'da kamyon, otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da kamyon, otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Frutti Ekstra Bursaspor'da 2 korona vakası
YEREL HABERLER Frutti Ekstra Bursaspor'da 2 korona vakası
Bursa'da 23 bin hanenin elektriği borcundan dolayı kesik CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, şehirde 123 bin hanenin elektrik borcu olduğunu açıkladı
YEREL HABERLER Bursa'da 23 bin hanenin elektriği borcundan dolayı ...
Makas atarak ilerleyen otomobil kamerada
YEREL HABERLER Makas atarak ilerleyen otomobil kamerada
Bursa’da para uğruna tehlikeli “Covid-19” refakati
YEREL HABERLER Bursa’da para uğruna tehlikeli “Covid-19” refakati

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X