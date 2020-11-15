Sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal edip, zılgıtlar eşliğinde halay çektiler

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Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA´daki bir düğünde gelin almaya giden grup, kız evinin önünde sosyal mesafeyi ihlal edip zılgıtlar eşliğinde halay çekti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Merkez Yıldırım ilçesi Teleferik Mahallesi´nde dün akşam saatlerinde yapılan düğün sırasında gelin almaya giden grup, kız evinin önünde araçlarından indi. Grup, açtıkları müzik eşliğinde halay çekti. Sosyal mesafe ve maske kuralını uymayan grubun zılgıtlı halayı, mahallede oturan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN

2020-11-15 09:57:38



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