Oyun makinesinin kilidini kırıp bozuk paraları çaldı; o anlar kamerada

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde yeni açılan kafeye giren kişi, langırt makinesinin kilidini kırıp, yaklaşık 200 lira olan bozuk paraları alarak kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 05.00 sıralarında İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Maskeli hırsızlık şüphelisi, yeni açılan kafeye girerek içerideki langırt makinesine yöneldi. Makinenin kilidini yaklaşık 1 dakikada kıran şüpheli, içindeki 200 liralık bozuk paraları aldı. Makinenin kapağını kapatan şüpheli, daha sonra iş yerinden çıkarak uzaklaştı. Olay anı ise kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-11-15 10:23:34
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