Frutti Extra Bursaspor'da vaka sayısı 8'e yükseldi



Gürkan DURAL / BURSA (DHA) ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor´da yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 8´e yükseldi.

Frutti Extra Bursaspor´da 13 Kasım Cuma günü yapılan Covid-19 PCR testleri sonucunda bir oyuncu ve bir idari kadro çalışanının testleri pozitif olarak sonuçlandı.

Kulüpten bugün yapılan yeni açıklamada ise 14 Kasım Cumartesi günü yapılan Covid-19 PCR testleri sonucunda 3 oyuncu ile 3 teknik kadro çalışanın da test sonuçlarının pozitif olduğu duyuruldu.

Böylelikle kulüpteki vaka sayısı 8´e yükselirken, testleri pozitif çıkan oyuncular, teknik ve idari kadro çalışanlarının izolasyon ve tedavi sürecine başlandığı belirtildi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-11-15 10:55:40



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