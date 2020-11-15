Tırtıl istilasındaki orman, biyolojik mücadeleyle yeniden hayat buldu



Semih ŞAHİNHuzeyfe ÖZDEMİR/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'da, geçen yıl tırtıl istilasıyla gündeme gelen İnegölDomaniç arasındaki ormanlık alan, biyolojik mücadele sonrası yeniden canlandı. Havadan dronla görüntülenen ormanlık alan, sonbaharda sarı ve yeşilin çeşitli tonlarına büründü.

BursaKütahya arasındaki İnegölDomaniç yolu üzerinde bulunan ve bünyesinde meşe ve çam türleri ile kestane, ceviz, kavak, fındık, gürgen, çınar, Uludağ köknarı ve Batı Karadeniz köknarı gibi ağaçları barındıran ormanlık alan, sonbaharın son günlerinde güzelliğiyle hayran bıraktı. Sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarını barındıran ağaçlar doyumsuz manzarasıyla ilgi çekti.

Yeşilin tüm renklerini barındıran ormanlık alan, dronla havadan görüntülendi. Geçen yıl tırtıl istilasıyla gündeme gelen ormanlık alanda, biyolojik mücadele başlatılmıştı. Bu kapsamda 'Bacillus' denilen bir bakteri ormanlık alana salınıp, sonraki evrede ise 'predator' denilen avcı böcekler bölgeye bırakıldı. DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Semih ŞAHİN-Huzeyfe ÖZDEMİR

2020-11-15 11:08:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.