Frutti Extra Bursaspor’da 6 kişinin daha Covid-19 testi pozitif çıktı

ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Frutti Extra Bursaspor’da Covid19 vaka sayısı artış gösterdi. 3’ü oyuncu, 3’ü de teknik kadrodan olmak üzere 6 kişinin daha Covid19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. Bursa ekibinde toplamda 8 pozitif vaka oldu.

Frutti Extra Bursaspor Kulübü’den yapılan açıklama şu şekilde: “Kulübümüz tarafından 14 Kasım Cumartesi günü yapılan Covid19 PCR testleri sonuçlanmış ve 3 oyuncumuz ile 3 teknik kadro çalışanımızın daha sonuçlarının pozitif olduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştı. Oyuncularımız ve teknik kadro üyelerimizin izolasyon ve tedavi sürecine başlanmış durumdadı. Spor kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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