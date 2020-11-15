Program çekimi için önlem alan görevliler ile bir iş yeri çalışanı arasında arbede



Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA´da, bir yemek programının çekimlerinin yapıldığı bölgedeki bir iş yerinde çalışan kişi ile görevliler arasında arbede yaşandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bir televizyon kanalında yayınlanan yemek programının dış çekimlerinden biri, Bursa´nın aynı zamanda simgelerinden olan Tophane Meydanı´nda yapıldı. Çekimler öncesi zabıta ve prodüksiyon ekipleri tarafından önlem alındı. Çekim alanının bulunduğu bölgede özel bir işletmede çalışan kişi, izni olmasına rağmen dışarı çıkıp, tekrar içeri girmek isteyince tartışma yaşandı. Tartışma arbedeye dönüşürken, o anlar bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Öte yandan programda Bursa´nın özgün lezzetlerinin yer aldığı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-11-15 11:58:36



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