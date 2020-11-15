Uludağ'ın zirvesinden eşsiz görüntüler

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Alper TÜYDEŞ/BURSA,(DHA)-SEZONUN ilk karının yağdığı Uludağ´da, yağış ve sisli havanın birlikteliği eşsiz görüntüler ortaya çıkardı.

Geçtiğimiz haftalarda sezonun ilk kar yağışı görülen Uludağ, beyaza büründü. Kış turizminin gözde merkezlerinden biri olan Uludağ´da, doğa fotoğrafçısı Ali Şenel´in çektiği görüntüler, eşsiz güzelliği gözler önüne sürdü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Uludağ´ın zirvesine çıkan Şenel, yılın ilk karını muhteşem manzara eşliğinde karşıladıklarını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Alper TÜYDEŞ

2020-11-15 13:02:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.