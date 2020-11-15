Uludağ'da kartpostallık görüntüler Kar yağışının ardından Uludağ beyaza büründü

Korona aşısında bir sevindiren açıklama daha!

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Uludağ'ın zirvesine yağan karla kartpostallık görüntüler oluştu.

Türkiye’nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ beyaza büründü. Beyaz gelinliğini giyen Uludağ'da kar ve sisli havanın birlikteliği eşsiz görüntüler ortaya çıkardı. Doğa fotoğrafçısı Ali Şenel'in çektiği fotoğraflar, eşsiz güzelliği gözler önüne serdi.

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