Evi küle dönen şahsa kesildiği öne sürülen ceza yalanlandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi. Evinin yandığını görünce neye uğradığını şaşıran ev sahibine maske takmadığı için kesildiği iddia edilen 900 lira ceza Kaymakamlık tarafından yalanlandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, evi yanan kişiye maske takmadığı gerekçesiyle ceza yazıldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

İnegöl Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Hamidiye Mahallesi'ndeki bir evde çıkan yangın sonrası ikamet sahibine sosyal mesafeye uymadığı ve maske takmadığı için idari işlem uygulandığı iddiasıyla haberler yapıldığı hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi: "İkamet sahibi F.T'nin, olay yerinde panik yaşadığı anda maskesiz olması ve sosyal mesafe kuralına riayet etmemesinden dolayı görevlilerimizce idari işlem uygulandığına ilişkin yerel ve ulusal basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bahse konu şahsa herhangi bir idari işlem uygulanmamıştır."

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