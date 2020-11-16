Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk

Bursa’da motosiklet üzerinde yolculuk yapan biri çocuk 3 kişi korku dolu anlar yaşattı. Tehlikeli yolculuk başka bir yolcu tarafından görüntülendi.

Bursa’da merkez istikamete doğru seyir halinde olduğu iddia edilen bir motosiklet sürücüleri görenleri şaşırttı. Motosiklet üzerinde biri çocuk 3 kişinin yolculuğu trafiği tehlikeye düşürdü. İlk görüntüde sürücünün arkasındaki çocuğun yolculuğu pes dedirtti. Diğer görüntüde ise sürücü başka bir araca tutunarak saatlerce seyir halinde gitti. O anlar trafikteki bir diğer araç içerisinde bulunan yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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