İzmir’e 100 koli yardım yola çıktı

Gemlik Kent Konseyi İzmir’e yardım malzemesi gönderdi.

İzmir’de geçtiğimiz günlerde meydana gelen depremin yaraları sarılmaya devam ederken önemli bir destek de Gemlik’ten geldi. İzmir Kent Konseyi ile görüşen Gemlikli Kent Konseyi üyeleri, ihtiyaç duyulan malzemelerin listesini alarak yardım çalışmalarına başladı. Toplamda 100 koli yardım malzemesi paketleyen Gemlik Kent Konseyi, kadın ve çocuklara yönelik palto, kaban, atkı, çorap gibi kışlık giyim malzemeleri, battaniye, yorgan, havlu, sabun, tuvalet kağıdı, deterjanlar gibi kişisel temizlik ürünleri ile bisküvi, zeytin ve kilolarca kuru bakliyat topladı.

Yardım kolileri, Gemlik Belediyesi’nin desteği ile İzmir’e yola çıktı. Kent Konseyi’nin önemli çalışması için yürütme kurulu üyelerini tebrik eden Gemlik Kent Konseyi Başkanı Gürhan Çetinkaya, amaçlarının her zaman insanlara dokunan etkinlikler gerçekleştirmek ve gerektiğinde destek sağlamak olduğunu belirtti. Çetinkaya, Gemlik Kent Konseyi’nin sosyal ve toplumsal faaliyetlerine devam edeceğini dile getirdi.

Gemlik Belediyesi olarak Kent Konseyi’nin anlamlı bir çalışmaya imza attığı dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise sosyal destek çalışmalarına ağırlık verdiklerini hatırlatarak “Sosyal eşitliğe verdiğimiz önem ile dikkat çeken işlere imza attık. Pandeminin ilk ortaya çıktığı dönemde yaklaşık dört bin aileye erzak desteği gerçekleştirirken dar gelirli ailelere yönelik Halk Market’te yardım çalışmalarına yeni bir anlayış getirdik. Kent Konseyi’miz de İzmir’deki arkadaşlarımız ile iletişim kurarak gerekli desteği sağladılar. İnsanlarımızı nerede desteğe ihtiyaç duyuyorlarsa orada olacağız. Ülkemizin bir daha böyle felaketler ile karşılaşmamasını diliyorum” şeklinde konuştu.

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