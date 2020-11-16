Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İznik Emniyet Müdürlüğü narkotik birimi ilçe merkezinde ki bir iş yerine baskın yaptı. Baskın sonucu yapılan aramalarsa, 130 gram metamfetamin, 2 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet silah ve uyuşturucu aparatları ele geçirdi. Ö.A, F.B ve Ü.T olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.

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