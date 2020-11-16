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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da 10 kilo bonzai ele geçirildi

İHA

Bursa'da 10 kilo bonzai ele geçirildi

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişiden 10 kilo bonzai ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin ikamet ve aracında yapılan aramalarda ise, 10 kilo 500 gram bonzai ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.T. adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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