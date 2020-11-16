Evinden 10 kilo bonzai çıkan şüpheli tutuklandı

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Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA´da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen T.T., yapılan operasyonla gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada 10 kilo 500 gram bonzai ele geçirilen T.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, T.T.´nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. T.T.´yi bir süre fiziki ve teknik takibe alan ekipler, dün şüphelinin evine operasyon düzenledi. Operasyonda narkotik köpeği Galya´nın da yardımıyla T.T.´nin evinde yapılan aramalarda 10 kilo 500 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan T.T. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. T.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN

2020-11-16 13:51:41



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