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Bursa'da kazanın artından tartışan otomobil sürücülerini polis ayırdı

DHA

Bursa'da kazanın artından tartışan otomobil sürücülerini polis ayırdı


Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA´nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından tartışan sürücüleri polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi, Mahmut Esat Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. Cerrah Kavşağı mevkisinden ilçe merkezine seyir halinde olan Fatih Aydın (35) yönetimindeki 16 F 9010 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Caddesi üzerinden yola kontrolsüz bir şekilde çıkan Aytekin Sakin (45) yönetimindeki 16 NN 550 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 16 F 9010 plakalı otomobil yol kenarında park halinde bulunan 16 KOH 59 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunan Esin Aydın (30) ile Şulenur Kübra Doğan (20) yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbari ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Polis ekipleri olası bir kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kazanın ardından Aytekin Sakin ile Fatih Aydın arasında tartışma yaşandı. Polis, sürücüleri güçlükle sakinleştirdi.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-11-17 00:50:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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