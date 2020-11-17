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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklarda kalp sağlığı ve spor

İHA

Çocuklarda kalp sağlığı ve spor

Spor yapmak çocuklarda fiziksel kapasitenin artmasının yanı sıra, sosyal yönden de gelişimine katkı sağlıyor.
Çocukların küçük yaştan itibaren spor yapmaya özendirilmesi gerektiğini belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Oran, “Çocuklar yeteneklerine ve fiziksel özelliklerine göre uygun olan spor dallarına yönelmeleri konusunda, günümüzde profesyonel kulüpler tarafından da çocuklara ve ailelerine destek verilmektedir. Ancak, ciddi anlamda sporla uğraşan çocukların sağlık kontrollerinin düzenli yapılıyor olması ve özellikle de kalp ve dolaşım sistemi ile ilgili sağlık sorunlarının araştırılması çok önemlidir. Nadir görülen ve ileri yaşlara kadar çocuklarda belirti vermeyen bazı kalp hastalıklarının olmadığından emin olunmalıdır. Beklenmedik bir sağlık problemi ile karşılaşmamak için spora başlamadan önce çocuğun kalp sağlığı açısından kontrolden geçirilmesinde yarar vardır” dedi.
Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Oran, “Çocuklar yaşlarına uygun olan sporları yapmalıdır, örneğin 25 yaş arasındaki çocuklar koşma, yüzme ve el becerilerinin gelişmesi açıcından da tutmafırlatma egzersizleri gibi sporları yapabilirler. 69 yaş arasındaki çocuklar ise top oyunları, koşma, futbol, jimnastik, yüzme, tenis ve uzak doğu sporlarının birçoğunu yapabilirler. 1012 yaşındaki çocuklar ise artık takım sporlarını yapabilirler. Özellikle ciddi egzersizlere başlamadan önce çocukların kalp sağlığı yönünden değerlendirilmesi gerekir. Ortaokul, lise ve yüksek okul dönemlerinin başlangıcında bir kez ayrıntılı olarak yapılmalı, profesyonel olarak spor kulüplerinde spor yapan çocuklar için ise yıllık değerlendirmeler önerilmektedir. Spora başlamadan önce göğüs ağrısı olup olmadığı, daha önce hastalık geçirip geçirmediği, organ kaybı, vücut ağrıları gibi testlerin yapılması gerekiyor. Ayrıca çocuğun ailesi ile ilgili soy geçmişi ayrıntılı sorgulanmalıdır” şeklinde konuştu.

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