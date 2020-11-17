Bursaspor Kulübü, Ertuğrul Sağlam’a geçmiş olsun mesajı yayımladı

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Covid19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam için Bursaspor Kulübü, geçmiş olsun mesajı yayımladı. Tecrübeli teknik adam, yeşil beyazlı kulüple 2010’da Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Covid19 testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından Bursaspor Kulübü, geçmiş olsun mesajı yayımladı. Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: “Covid19 testleri pozitif çıkan Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ve Genel Menajeri Mustafa Aztopal'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.”

Ertuğrul Sağlam, 20092010 sezonunda Bursaspor’la Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

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