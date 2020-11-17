Motosikletin çekiciye çarpma anı kamerada



Abdulselam UĞUR/BURSA,(DHA)BURSA´da emniyete ait çekici araca çarpan motosiklet sürücüsü, yaralandı. Kaza anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaza, dün merkez Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Tuna Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede seyir halinde olan emniyete ait çekici, bir sokağa dönüş yapmak için sinyal verdi. Bu sırada çekiciyi hatalı sollayan sürücüsü ve plakası bilinmeyen motosiklet, araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü, kaza yerine sevk edilen acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı ve tedaviye alındı. Kaza anı ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR

2020-11-17 09:21:33



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