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Bursa'da 1700 yıllık sikkeler ele geçirildi

DHA

Bursa'da 1700 yıllık sikkeler ele geçirildi


Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA´da polisin tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda, Bizans ve Etiyopya Aksum Krallığı'na ait olduğu değerlendirilen, 1700 yıllık 465 tarihi sikke ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Ü.T. isimli bir kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, Ü.T.´yi teknik ve fiziki takibe aldı. Yaklaşık 3 aylık takibin ardından, şüphelinin Yıldırım ilçesindeki iş yerine dün operasyon düzenlendi. Operasyonda iş yerinde yapılan aramalarda, M.S. 4. yüzyıl Bizans İmparatorluğu ve Etiyopya Aksum Krallığı´na ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 1700 yıllık 465 sikke ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ü.T. hakkında, 2863 sayılı kanun kapsamında işlem yapılıp, serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN
2020-11-17 09:55:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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