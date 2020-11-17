Kestel Belediyesi, güneş enerji santralinin kapılarını öğrencilere açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kestel Belediyesi, güneş enerji santralinin kapılarını öğrencilere açtı

İHA

Kestel Belediyesi, güneş enerji santralinin kapılarını öğrencilere açtı

Kestel Belediyesi, 5.5 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiği Kayacık Güneş Enerji Santrali’nde, ilçedeki teknik liselerde elektrikelektronik bölümü okuyan öğrencileri ağırladı.
Kestel Belediyesi, Kayacık Mahallesi’nde 5.5 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiği ve yılda 1 milyon 500 Bin lira gelir elde etmeyi hedeflediği güneş enerji santralinin kapılarını, ilçedeki liselere açarak, elektrikelektronik bölümünde eğitim gören öğrencileri belirli aralıklarla teknik eğitim gezintisine çıkartıyor. Teknik eğitime katılan ilk okul Bursa Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ElektrikElektronik bölümü öğrencileri ile öğretmenleri oldu. Öğrencilere, yenilenebilir enerjinin önemi, güneş enerjisinden nasıl elektrik üretildiği ve elde edilen enerjinin ne şekilde şebekeye aktarıldığı konularında detaylı teknik eğitim verildi. Öğrenciler, ziyaretin ardından memnuniyetlerini dile getirirken, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır’a teşekkür etti. Bu tür ziyaretlerin öğrenciler adına faydalı olduğunu belirten Bursa Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ElektrikElektronik Bölümü Öğretmeni Mehmet Okşaş, ‘’Kestel Belediyemiz tarafından düzenlenen teknik gezi, öğrencilerimiz için çok faydalı ve verimli oldu. Öğrencilerimiz eğitim gördükleri bölümleri gereği, güneş enerji santralini merak ediyordu. Bu gezi sayesinde teorik olarak öğrendikleri bilgileri, görerek, dokunarak öğrenme fırsatı yakaladılar. Bir şeyi yerinde görmek, her zaman daha faydalı olur. Bu etkinlik adına başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunuyorum’’ dedi. Ziyarete ilişkin konuşan Belediye Başkanı Önder Tanır, ‘’5.5 milyon liralık yatırımla tamamladığımız doğa dostu ve yenilenebilir enerji kaynağı olan Kayacık Güneş Enerji Santrali'nin kapılarını, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza, gençlerimize açtık. Elektrikelektronik bölümünde eğitim gören öğrencilerimizi burada ağırlayarak, pandemi kurallarına uygun şekilde teknik bir geziye çıkartıyoruz. Burada mühendislerimiz ve uzmanlarımız tarafından güneşten, elektriği nasıl elde ettiğimiz detaylı bir şekilde anlatılıyor. Bu sayede öğrencilerimiz hem gördü, hem öğrendi, hem de keyifli anlar yaşadı. Biz Kestel Belediyesi olarak her zaman eğitimin, bilimin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Bu etkinliğimiz tüm teknik liselerdeki öğrencilerimizi burada misafir edene kadar devam edecek. Kayacık Güneş Enerji Santrali gibi, gelecek nesillere iddialı ve faydalı projeler bırakmak bizim yegane borcumuzdur’’ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İzmir’e 100 koli yardım yola çıktı
YEREL HABERLER İzmir’e 100 koli yardım yola çıktı
Bursa'da aç domuzlar şehire indi
YEREL HABERLER Bursa'da aç domuzlar şehire indi
Yıldırım’da sıkı salgın denetimi
YEREL HABERLER Yıldırım’da sıkı salgın denetimi
"Türkiye - Güney Kore kardeşlik anıtı" Bursa'ya dikildi
YEREL HABERLER "Türkiye - Güney Kore kardeşlik anıtı" Bursa'ya ...
Kan Denekleri, roman severleri heyecanlandırdı Kök hücre tedavisinin bambaşka boyutlara taşındığı roman kitapseverlerle buluştu
YEREL HABERLER Kan Denekleri, roman severleri heyecanlandırdı Kök ...
Koronadan hayatını kaybeden hükümlü ile ilgili başsavcılıktan açıklama
YEREL HABERLER Koronadan hayatını kaybeden hükümlü ile ilgili ...
Kaliteli sucuklar böyle üretiliyor Kaliteli sucuk 55 liranın altında olmaz Türkiye’nin en çok sucuk tüketen ili Bursa
YEREL HABERLER Kaliteli sucuklar böyle üretiliyor Kaliteli sucuk 55 ...
Medicana’dan kan şekeri ölçümü
YEREL HABERLER Medicana’dan kan şekeri ölçümü
Bursa'da 1700 yıllık sikkeler ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da 1700 yıllık sikkeler ele geçirildi
Çocukların 'Bakmayın, canı çok acıyor' bağrışlarına rağmen atı kırbaçladı
YEREL HABERLER Çocukların 'Bakmayın, canı çok acıyor' bağrışlarına ...
Mağazadan ısıtıcı hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Mağazadan ısıtıcı hırsızlığı kamerada
Bursa'da Roma döneminden kalma 465 sikke bulundu
YEREL HABERLER Bursa'da Roma döneminden kalma 465 sikke bulundu
Bursa için kritik uyarı: Barajlarda 3 ay yetecek kadar su kaldı
YEREL HABERLER Bursa için kritik uyarı: Barajlarda 3 ay yetecek ...
Motosikletin çekiciye çarpma anı kamerada
YEREL HABERLER Motosikletin çekiciye çarpma anı kamerada
Bursaspor Kulübü, Ertuğrul Sağlam’a geçmiş olsun mesajı yayımladı
YEREL HABERLER Bursaspor Kulübü, Ertuğrul Sağlam’a geçmiş olsun ...
Çocuklarda kalp sağlığı ve spor
YEREL HABERLER Çocuklarda kalp sağlığı ve spor
Bursa'da dehşet...Yükü çekmeyen atı böyle kırbaçladı Ata kırbaçla eziyet kamerada
YEREL HABERLER Bursa'da dehşet...Yükü çekmeyen atı böyle ...
Çekicinin motosikletliye çarpma anı kamerada
YEREL HABERLER Çekicinin motosikletliye çarpma anı kamerada
Bursa'da kazanın artından tartışan otomobil sürücülerini polis ayırdı
YEREL HABERLER Bursa'da kazanın artından tartışan otomobil ...
Koronadan hayatını kaybeden hükümlü ile ilgili başsavcılıktan açıklama
YEREL HABERLER Koronadan hayatını kaybeden hükümlü ile ilgili ...
"Türkiye - Güney Kore kardeşlik anıtı" Bursa'ya dikildi
YEREL HABERLER "Türkiye - Güney Kore kardeşlik anıtı" Bursa'ya ...
Uygulama yapan polisler duruma duyarsız kalmadı Türk polisi yine gönülleri fethetti
YEREL HABERLER Uygulama yapan polisler duruma duyarsız kalmadı Türk ...
Hasta bebek, polis aracıyla hastaneye götürüldü
YEREL HABERLER Hasta bebek, polis aracıyla hastaneye götürüldü
Yük asansöründe boşluğa düşen işçi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Yük asansöründe boşluğa düşen işçi ağır yaralandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X