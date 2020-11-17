Bursa'da 10 kilo bonzai ele geçirildi

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Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişiden 10 kilo bonzai ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin ikamet ve aracında yapılan aramalarda ise, 10 kilo 500 gram bonzai ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.T. adliyeye sevk edildi.

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