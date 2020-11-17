Tırtıl istilasından kurtulan orman rengarenk oldu

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Bursa'da İnegöl ile Domaniç arasındaki bölgede tırtıl istilasıyla gündeme gelen ormanda biyolojik mücadele sonucu canlanan ağaçların rengarenk hali görenleri büyüledi.

BursaKütahya arasındaki İnegölDomaniç yolu üzerindeki ceviz, gürgen, çınar, kavak, kestane ve çeşitli ağaçları barındıran ormanlık alan, sonbaharın son günlerinde güzelliğiyle hayran bıraktı. 2 senede kuruyan 850 hektarlık ormanlık alan havadan ve karadan yapılan mücadele sonucu yemyeşil haliyle eski ihtişamına kavuştu. Sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarını barındıran ağaçlar doyumsuz manzarasıyla görenleri hayrete düşürdü.

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