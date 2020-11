Büyükşehir’den can dostlarına modern yuva

Geçtiğimiz yıl hizmete açılan Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’nde bugüne kadar 9 binden fazla hayvanı sağlığına kavuşturan, yaz ve kış beslemeleri ile sokak hayvanlarının sürekli yanında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi şimdi de Bursa’ya modern bir Sahipsiz Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi kazandırıyor.

Ulaşımdan altyapıya, çevreden tarihi ve kültürel mirasa kadar her alanda yaptığı yatırımlarla Bursa’yı geleceğe taşıyan Bursa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında sahipsiz sokak hayvanlarını da ihmal etmiyor. Bugüne kadar özellikle kış aylarında doğal ortama yem bırakarak, sahipsiz hayvanların beslenmesine yardımcı olan Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl hizmete açtığı Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’nde 6398 tedavi, 2900 parazit uygulaması, 1836 kısırlaştırma, 1576 aşılama, 500 acil müdahale ve 115 farklı operasyon gerçekleştirerek, sokak hayvanlarını sağlığına kavuşturdu. Son olarak İzmir depreminin ardından bölgede yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için 7 ton mama göndererek, bu konudaki hassasiyetini gösteren Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer İlçesi sınırlarındaki orman arazisine kurulacak Sahipsiz Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ile ilgili proje çalışmalarını tamamladı.

Bakanlıktan hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilen yaklaşık 31 bin metrekare alan üzerinde hayata geçirilecek projede, aynı zamanda proje maliyetinin yüzde 40’ı oranında Bakanlıktan hibe desteği de alınacak. Bünyesinde ameliyathane binası, kuduz müşahade binası, bahçeli yaşam ünitesi, tedavi ünitesi, yavrulu anne tedavi ünitesi, personel binası, su deposu ve LNG tesisi bulunacak projenin ikinci etabında ise hayvan çeşitliliği ve büyüklüğüne göre merkez alanı 60 bin metrekareye kadar yayılabilecek. Orman arazisindeki tek bir ağaca bile zarar vermeyecek şekilde tasarlanan projede yeşil varlığı öne çıkarılacak ve can dostları için doğal bir yaşam alanı oluşturulacak. Projeleri tamamlanan ve ihale hazırlarına başlanan Sahipsiz Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde inşaata 2021 yılının ilk aylarında başlanması planlanıyor.

Gençal’ın çağrısına yanıt

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hayvan severlerin merakla beklediği projeyi Kasım ayı meclis toplantısında duyurdu. Meclis toplantısında, bir dönem CHP İl Başkanlığı da yapan hayvan dostu Şahin Gençal’ın belediye başkanlarına yazdığı ve ‘belediye başkanlarına çağrı’ başlığıyla gazetelerde yayımlanan sokak hayvanlarının sorunlarıyla ilgili yazıyı okuyan Başkan Aktaş, bu çağrıya yanıtsız kalmanın mümkün olmadığını söyledi. Bursa’da sokak hayvanları ile ilgili olarak başta Osmangazi Belediyesi olmak üzere önemli çalışmalar yapıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Maalesef kalıcı, şehrin bütününe yönelik çalışmalar yapmak bir plan dahilinde olmadı. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bizim gerçekten çok modern ve çok büyük bir hayvan barınağı projemiz var. Artık son aşamadayız, çok yakında start alacak. Bizim ekip arkadaşlarımız Şahin Bey'le de görüştü. Bu çağrıya yanıt olarak her belediyemizden başkan yardımcısı veya şube müdürü veya ilgili veteriner arkadaşlarımızın katılımıyla Sağlık İşleri Başkanımızın başkanlığında toplanalım. Hem Şahin Bey’i hem de bu konudaki sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelip, Bursa’ya yönelik bir çalışma yapalım. İmkanları kısıtlı olan belediyelerimiz vardır, imkanları nispeten daha yüksek olan belediyemiz vardır. Ama hiçbir ilçenin diğerinden ayrısı gayrısı yok. Herkes birbirinin komşusu nihayetinde. Konunun bir plan dahilinde halledilmesi daha sağlıklı olacaktır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.