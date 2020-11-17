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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Misi Akademi’de Fakir Baykurt konuşuldu

İHA

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Misi Akademi'de, "2020 Yılının Yazarı" seçilen Fakir Baykurt ele alındı. Baykurt ile ilgili kitabı bulunan yazar Feridun Andaç, usta yazarın edebi yönlerinin yanı sıra kişisel yaşamını, görüşlerini ve fikirlerini de akademiye katılanlarla paylaştı.

Misi Akademi’de Fakir Baykurt konuşuldu

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Misi Akademi’de, “2020 Yılının Yazarı” seçilen Fakir Baykurt ele alındı. Baykurt ile ilgili kitabı bulunan yazar Feridun Andaç, usta yazarın edebi yönlerinin yanı sıra kişisel yaşamını, görüşlerini ve fikirlerini de akademiye katılanlarla paylaştı.
Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün okurları, farklı etkinliklerle buluşturduğu ve Misi Yazıevi’nde düzenlediği Misi Akademi atölyeleri koronavirüs pandemisi nedeniyle artık çevrimiçi düzenleniyor. İki hafta arayla hafta sonları düzenlenen Misi Akademi’nin bu haftaki atölye konusu, "Zamanın Tanıklığında Bir Yazar: Fakir Baykurt" oldu. Yazar Feridun Andaç’ın konuk olduğu ve 1415 Kasım tarihlerinde çevrimiçi gerçekleşen atölyeye Bursa dışından da çok sayıda okur katıldı. Misi Akademi’nin ilk gününde Fakir Baykurt’u yakından tanıyan, değerli yazarla çok sayıda ortak anısı olan yazar Feridun Andaç, Türk edebiyatının değerli yazarıyla ilgili bilgiler verdi. Baykurt ile anılarını anlatan Andaç, romanlarındaki bakış açısına da değindi.
"Fakir Baykurt, köy kent meselesini, göç olgusunun derinliğini anlatan umudu aşılayan, yeni bir bakış ve toplumsal bilinç edinmesini sağlayan önemli bir yazar. Hangi romanına giderseniz gidin hepsi Türkiye hikayesidir " diyen Feridun Andaç, usta yazarın edebi yönünün yanı sıra kişisel yaşamını, görüşlerini ve fikirlerini de akademiye katılanlarla paylaştı. Fakir Baykurt romanlarıyla ortaokul yıllarında tanıştığını anlatan Feridun Andaç, yazarla daha sonra nasıl bir araya geldiklerini birlikte katıldığı etkinlikleri, 1997 yılına kadar süren mektuplaşmalarını anlattı.
“Yaptıkları ile yaşamı arasında bağ var”
Baykurt’un Türk dilini bu kadar iyi kullanan ender yazarlardan biri olduğunu anlatan Andaç şöyle devam etti: “Yaptıkları ile yaşamı arasında sıkı bir bağ vardır Fakir Baykurt’un. Bu ülkede yaşanan toprak meselesi, kadın meselesi, erkek meselesi, toplumsal eşitsizlik gibi bütün kavramları anlamak, bu sorunların kökenine inebilmek için Fakir Baykurt okumak lazım. Fakir Baykurt ve onun kuşağı, içinden çıktıkları toplumun meselelerini anlatıyorlar romanlarında. Fakir Baykurt, Yakup Kadri, Yaşar Nuri Güntekin, Refik Halit Karay gibi yazarlar o önemde anadolunun kırsal kesimlerinin sorunlarına romanlarında yer verdiler.”
Feridun Andaç, Fakir Baykurt’un kitaplarını tek tek okuyunca bu yazılardan yola çıkarak anadolu coğrafyasının neden ihmal edildiğinin, az gelişmiş ülke konumuna nasıl itildiğinin de anlaşıldığını ifade etti.
Fakir Baykurt’u “Aydın” olarak nitelendirdiğini anlatan Feridun Andaç, “Çünkü bir ayağı hep sokaktaydı. Onunla bir kere Burhaniye pazarına gittik. Pazarda köylülerle, kadınlarla ilgiyle konuştu, onlara sorular sordu cevaplarını merakla dinledi ve ben buna tanık oldum” diyerek bir gözlemini de katılımcılarla paylaştı.
Ayölyede farklı illerden katılan okurlar Feridun Andaç’a sorular yöneltirken, bazıları da Fakir Baykurt’un romanları üzerine değerlendirmelerde bulundu.
Misi Akademi atölyesinin ikinci gününde de Feridun Andaç, Fakir Baykurt’un “Kaplumbağalar” ve “Amerikan Sargısı” isimli kitapları üzerine konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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