İnegöl’de 2 bin 500 dönüm arazi temizlendi

İnegöl Belediyesi’nin çiftçiye destek amacıyla hizmete aldığı taş toplama aracıyla 4 ayda 2 bin 500 dönüm arazi temizlendi.

Tarıma yönelik yaptığı yatırımlarla çiftçinin elini güçlendiren İnegöl Belediyesi, özellikle belirlenen 22 kırsal mahallede çiftçilerin sıkça karşılaştığı taşlı arazi sorununa çözüm üretmek için temmuz ayında taş toplama makinesi alımı gerçekleştirmişti. 60 bin TL değerindeki makineyle kırsal mahallelerde arazilerin temizlenerek verimliliğin de yüzde 30’a kadar arttırılması hedeflenirken, taş toplama makinesinin ilk denemeleri de Akbaşlar Mahallesi’nde yapılmıştı.

İnegöl tarımına ciddi katkı sağlaması beklenen taş toplama makinesi, Muhtarlıklar Müdürlüğü bünyesinde çiftçinin kullanımına sunuldu. Belirlenen bölgelerde makineyi kullanarak arazisini temizlemek isteyen çiftçi, başvuru yaparak belirlenen tarihte makineyi alıp tarlasını temizlemeye başladı. Temmuz ayının sonlarında başlayan bu uygulama, geride kalan 4 ay gibi sürede ciddi fayda sağladı. Gelinen noktada 11 kırsal mahallede toplam 2 bin 500 dönüm arazide taş temizliğinin yapıldığı açıklandı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sanayisiyle olduğu kadar tarımıyla da öne çıkan ve tarım değerlerini her geçen gün geliştiren İnegöl’de çiftçiye desteklerin sürdüğünü söyledi. Taban, “Muhtarlarımızdan gelen bilgi neticesinde araziyi daha verimli işleyebilmek anlamında öneriler ve fikirler arasındaydı bu makine. Aslında küçük ve basit bir dokunuşla gördüğünüz aletle toprağın içerisinde verimi azaltan taşları topraktan ayırt edebilecek bir makine. Biz de bu makinenin alımını yaparak bu sorunu çözmek istedik. Şehrimizde 22 köyümüzün toprağında benzer şekilde sorun vardı. Bu arazilerimizi bu makineyle temizleyerek bundan sonraki ekilişlerde inşallah daha verimli şekilde arazimizi kullanmış olacağız. Verimin de yüzde 30 artmasını sağlayacak bu işlem. 60 bin TL’lik makineyle köylerimizin toprağının daha verimli hale gelebileceğini öngördüğümüz için bizler de bu adımı attık. Bu ve bunun gibi dokunuşları gerçekleştirerek gerçek manada çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Temmuz ayında alınan makinenin 4 aydır sahada olduğunu kaydeden Başkan Taban, “Vatandaşlarımız Muhtarlıklar Müdürlüğümüzle irtibata geçerek makineyi kullanmayla ilgili gerekli prosedürü gerçekleştiriyor. Makine hangi mahallemizdeyse orada çiftçilerimiz taş temizleme işini kendisi gerçekleştiriyor. 4 ayda 11 kırsal mahallemizde 2 bin 500 dönüm arazi temizlenmiş oldu. İnşallah buralarda verim daha da artacak ve çiftçimiz kazanacak. Tüm kırsal mahallelerimizde bu şekilde verimi arttırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

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