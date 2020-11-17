5 milyar 250 milyon litre su kirlenmekten kurtarıldı

Yıldırım Belediyesi, geri dönüşüme kazandırdığı atıklarla hem doğayı koruyor hem de ülke ekonomisinde önemli maddi tasarruf sağlanmasına öncülük ediyor.

Çevrenin korunması ve geri dönüşümde öncü projeler gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, gelecek nesillere doğal kaynakları korunmuş ve daha yaşanılabilir bir dünya teslim etmek adına yürüttüğü çalışmalarla farkını ortaya koymaya devam ediyor. Geliştirdiği aktif geri dönüşüm projeleriyle fark oluşturan Yıldırım Belediyesi, çevrenin korunmasında sağladığı katkılarla Türkiye’nin önde gelen kurumları arasında yer alıyor. Bu kapsamda geride kalan bir yılda 5 bin 250 litre atık yağı geri dönüşüm zincirine kazandıran Yıldırım Belediyesi, 1 litre atık yağın 1 milyon litre suyu kirlettiği var sayıldığında 5 milyar 250 milyon litre içme suyunu kirlenmekten kurtararak gelecek nesillerin emaneti olan doğaya karşı olan sorumluluğunu yerine getirmeyi sürdürmüş oldu. Öte yandan elde edilen 5 bin 250 litre atık yağın biodizel üretimine dahil olmasını sağlayan Yıldırım Belediyesi, biodizel harmanlanan fosil yakıtların kullanımı sonucu ortaya çıkan karbon salınımının azalmasıyla yine doğayı korurken, aynı zamanda ülke ekonomisinde önemli maddi tasarruf elde edilmesine katkı vermiş oldu. Vatandaşlar biriktirdikleri atık yağları Yıldırım Belediyesi Hizmet Binası ve dış birimler ile birlikte okullar ve muhtarlıklara teslim ederek bu önemli çalışmaya katkı sağlayabiliyor.

Yıldırım Belediyesi olarak çevre koruma ve geri dönüşümü gelecek nesillere karşı sorumlulukları arasında gördüklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Geri dönüşüm, çocuklarımızın sağlıklı koşullarda bir yaşam sürmesi için tüm insanlığın yürütmesi gereken önemli bir çalışma. Geri dönüşümün çevresel etkisi ekonomik boyutundan çok daha fazla. Doğal kaynaklarımızın bilinçsizce heba edilmemesi için, atıkların geri dönüşüme kazandırılması adına önemli çalışmalara imza attık. Bu konuda hemşehrilerimizin verdiği destek, bizleri gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre teslim etmek adına umutlandırıyor. Özellikle atık yağ konusunda birkaç önemli nokta var. Atık yağların kanalizasyonlara karışması sonucu hem içme suyumuz hem tarımda kullanılan yer altı suları hem de doğanın örtüsü toprak önemli ölçüde kirlenebiliyor. Geri dönüşümde elde edilen atık yağlar biodizel üretimine dahil olarak hem daha çevreci bir yakıt haline geliyor hem de yapılan tasarrufla milli ekonomimiz değer kazanmış oluyor. Yaptığımız çevreci uygulamaları geri dönüşümün her alanında sürdürerek doğanın korunmasına öncülük etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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