Bursa’da sis zor anlar yaşattı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yoğun sis hayatı felç etti. Özellikle BursaAnkara yolu ve İnegöl Alanyurt yolunda etkili olan sis sebebiyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Geçen hafta başı etkili olan sis İnegöl’de bu hafta da etkili oldu. Sabah işe gitmek isteyenler dışarıya çıktıklarında sisli ve puslu bir havayla karşılaştılar. Şehir merkezinde sis tabakası fazla etkili olmazken, BursaAnkara yolu ile İnegölAlanyurt yolunda görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Sis yüzünden hem sürücüler hem de yayalar zor anlar yaşadı.

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