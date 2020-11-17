Bursa’nın dağ ilçesi beyaza büründü

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Bursa’nın Keles ilçesinde kırağı düşmesi sonucu sokaklar beyaza büründü.

Keles ilçesine düşen kırağı sokakları beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar her tarafın bembeyaz olduğunu görünce kar yağdığını düşünerek şaşkına döndü. Kar görünümünde olan kırağı çatı ve sokakları beyaz bürüdü. İlçede termometreler eksi beşi gösterdi.

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