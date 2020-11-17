Yıldırım’ın yarınları için akademik iş birliği

Yıldırım Belediyesi, eğitime destek çalışmaları kapsamında Bursa Teknik Üniversitesi ile yeni bir iş birliği protokolünü hayata geçirdi.

Gerçekleştirdiği kurumlar arası iş birliği ile Yıldırım’a en iyi hizmeti sağlamak için adımlar atan Yıldırım Belediyesi, ilçenin bilim yuvası olan ve geleceğin bilim insanlarını yetiştiren Bursa Teknik Üniversitesi ile ortak çalışmaları arasına bir yenisini ekledi. Yıldırım Belediyesi’nde gerçekleştirilen protokol imza törenine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın aynı sıra BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir katıldı. İş birliği protokolü kapsamında Yıldırım’ın sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı vermek, Yıldırım Belediyesi ve BTÜ arasındaki iş birliği ve koordinasyonu güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçları sahaya yansıtmak amacıyla ortak çalışmalar yapmak için güç birliği gerçekleştirildi. Bu doğrultuda Yıldırım Belediyesi ve BTÜ öğrenci toplulukları arasında seminer, konferans, konser ve tiyatro gibi kültürel faaliyetler düzenlemenin yanı sıra BTÜ öğrenci topluluklarının Bakanlık ve Devlet Kurumlarının Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda düzenlediği yarışma ve etkinliklere katılımı noktasında desteklenmesi sağlanacak. Yıldırım’ın demografik yapısı doğrultusunda kültürel ve sosyal alanda gelişimine katkı sunma açısından iki kurum arasında projeler geliştirilirken, ulusal ve uluslararası çaplı projelere ortak katılım sağlanacak. Etkinlik, toplantı, turnuva gibi faaliyetlerde karşılıklı olarak tesis, salon ve spor alanları kullanılabilecek ve protokol kapsamındaki hususların geliştirilebilmesi adına Ortak Çalışma Grubu oluşturulacak.

Yıldırım’ın bir üniversite şehri olarak çehresinin değiştiğini ve kurumlar arası yapılan iş birliği ile ilçeye değer kattıklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bursa Teknik Üniversitemiz ile bir iş birliği protokolü imzaladık. Değerli Rektörümüz Sayın Arif Karademir’e teşekkür ediyorum. Artık, Yıldırım bir üniversite şehri. Bursa Teknik Üniversitesi, iki kampüsü ve sosyal yaşam alanları ile birlikte Yıldırım’ın çehresini değiştirecek en önemli değerlerimizden bir tanesi. Biz de bu doğrultuda hem akademisyenlerimizin bilgilerinden istifade etmek, hem de öğrencilerimize tüm şehri bir staj alanı olarak onların istifadesine sunmak adına bir iş birliği imzaladık. Ben Sayın Rektörümüze, ilgisi ve katkısı için teşekkür ediyorum. Protokolümüzün ilçemize, üniversitemize, akademisyenlerimize ve öğrenci kardeşlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın üniversitenin tüm ihtiyaçları karşısında son derece ilgili olması nedeniyle kendisine teşekkür eden BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, “Öncelikle Yıldırım Belediye Başkanımız Sayın Oktay Yılmaz’a çok teşekkür ediyorum. Burada bir protokol imzaladık ancak bizim paylaşımlarımız, ortak çalışmalarımız devam ediyor. Başkanımız göreve geldiği günden beri yurt konusu öncelikli olmak üzere üniversitemizin tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyor. Kentsel dönüşüm bağlamında üniversitemizin burada ekosisteme entegre olması konusunda çok destekleyici ve sahiplenici davranıyor. Biz de üniversitemizdeki bütün akademisyenlerimiz, beşeri kaynağımız, bilgi birikimimiz, fiziki mekanlarımız, eğitim birimlerimiz ve öğrencilerimizle beraber Yıldırım’ın hizmetindeyiz. Öncelikle bulunduğumuz bölgeye destek olmak ve katkı yapmak için elimizden geleni sağlamak istiyoruz. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarımızı çok daha hızlandıracağımıza inanıyorum. Protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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