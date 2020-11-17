Asfalt ağlatan yerli teknoloji

Bursa’da tamamen yerli olarak üretilen ‘Asfaltmatik’ ile 78 iş makinesi gerektiren asfalt onarımı 1520 dakikada yapılıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından da kullanılan bu teknolojinin uygulamasını sahada inceleyen Başkan Aktaş, bu makine ile asfalt onarımlarına nitelikli, hızlı ve ekonomik çözüm üretildiğini söyledi.

Güçlü sanayi altyapısı ile Türkiye ekonomisinin lokomotif ketlerinden biri olan Bursa, özellikle yerel yönetimlerin işini kolaylaştıracak yeni bir marka daha üretti. Bursa’da endüstriyel ısıtıcı alanında faaliyet gösteren Demirören A.Ş. tarafından tamamen yerli olarak üretilen ve patenti de alınan asfaltmatik ile bozuk asfalt 500 derece sıcaklıkla yerinde eritilip, yeni bir asfalt kıvamına getirildikten sonra silindirle eziliyor. Böylelikle sıfır atık ve az bir maliyetiyle asfaltın rehabilite edilmesi sağlanıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından da kullanılan yeni teknolojinin sahadaki uygulamasını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da inceledi. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Arif Demirören, Başkan Aktaş’a sistemin nasıl çalıştığı hakkında bilgi verdi.

Model desteği

Demirören A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Arif Demirören, proje aşamasından itibaren Başkan Aktaş’tan çok büyük bir manevi destek gördüklerinin altını çizdi. Geliştirdiklerini proje sayesinde 7 iş makinesi ve 1516 personel ile en erken 3045 dakikada yapılan asfalt tamirinin tek makine ile kolaylıkla yapılabildiğini belirten Demirören, “Biz asfaltı yerinde, getirip götürmeden bileşenlerini ısıtarak ayrıştırdık ve 500 derece sıcaklık verdik. Asfaltı yerinde erittik. Erittiğimiz asfaltı miksaj yapıp üzerine bir miktar da bağlayıcı rejenerasyon sıvısı ilave ederek, takriben 20 dakikada 10 metrekarelik bir asfaltı sıfır atıkla ve neredeyse çok küçük bir enerji maliyetiyle tamir etmiş olduk” dedi. Demirören 450 liralık propan tüple yaklaşık 200 metrekarelik alanın yenilendiğini belirterek, destekleri nedeniyle Başkan Aktaş’a teşekkür etti.

Pratik ve ekonomik çözüm

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da asfalt ve yol çalışmalarının hem maliyetli hem de süreklilik arz eden çalışmalar olduğunu söyledi. Asfaltın sadece araç yoğunluğundan değil, doğa koşulları nedeniyle de sıklıkla bozulabildiğine dikkat çeken Başkan Aktaş, “Tabi biz bu tür bozulma ve deformasyon olan yerlere müdahale ediyoruz. Onarım için geleneksel yöntemler kullanılıyor. Bu yöntem kemirme, süpürme, küreme, moloz depolama, moloz doldurma gibi ortalama 20 işlemden oluşuyor ve çok sayıda makine ve işgücü gerektiriyor. Bu yöntemler oldukça maliyetli yöntemler. Bursa’da yerli ve milli olarak üretilen asfalt onarım makinesi, geleneksel yöntemlerin aksine pratik ve ekonomik çözümler üretiyor. Nitelikli, hızlı ve ekonomik çözüm üretmek amacıyla biz de araç parkurumuza dâhil ettik. Proje aşamasında da görme imkanım oldu. Sanayicimizi kutluyorum. Böyle bir teknolojinin Bursa’mızdan çıkması da bizleri ayrıca mutlu etti. Hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.