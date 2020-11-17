Nüfus müdürlükleri cumartesi günü açık

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Bursa'da bazı nüfus müdürlükleri cumartesi günü de hizmet verecek.

Bursa Valiliği, 2020Adalet Bakanlığı Sınavları, Kamu Personeli Seçme Sınavı (2020KPSS Ortaöğretim) ve Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve Müdür Yardımcıları Seçme Sınavına katılacak adayların, T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri için Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü 21 Kasım 2020 Cumartesi günü 07:0016:00 saatleri arasında ve 22 Kasım 2020 Pazar günü 07:0013:30 saatleri arasında, Gemlik, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Osmangazi, Yıldırım İlçe Nüfus Müdürlükleri 22 Kasım 2020 Pazar günü 07:0010:00 saatleri arasında açık bulundurulacağını bildirdi.

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