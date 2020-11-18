Bursa'da kaçak sigara operasyonu: 1 gözaltı



Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)BURSA´da polisin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda piyasa değeri 375 bin TL olan 750 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, U.S.Y. adlı şüphelinin kaçak sigara ticareti yaptığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. Dün yapılan operasyonla şüphelinin kullandığı minibüs, polis ekiplerince durduruldu. Araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 375 bin TL olan 750 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi, U.S.Y. ise gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2020-11-18 09:39:24



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