Bursa n\u0131n \u0130neg\u00f6l il\u00e7esinde bir benzin istasyonundan 100 liral\u0131k benzin alan s\u00fcr\u00fcc\u00fc pompac\u0131ya sahte para verip ka\u00e7t\u0131. Edinilen bilgiye g\u00f6re, olay, Bursa Ankara Karayolu Kalburt Mevkiinde bulunan bir akaryak\u0131t istasyonunda meydana geldi. Akaryak\u0131t istasyonunda giri\u015f yapan bir ara\u00e7 s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc, akaryak\u0131t ald\u0131ktan sonra akaryak\u0131t sat\u0131\u015f g\u00f6revlisi Emrah Ulucan\u2019a 100 TL vererek h\u0131zl\u0131ca uzakla\u015ft\u0131. \u015eahs\u0131n hareketlerinden ve aceleci davranmas\u0131ndan \u015f\u00fcphelenen akaryak\u0131t sat\u0131\u015f g\u00f6revlisi Emrah Ulucan, paray\u0131 kontrol edince sahte oldu\u011funu anlad\u0131. \u0130hbar \u00fczerine olay yerine gelen polis ekipleri doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131k olay\u0131 ile ilgili soru\u015fturma ba\u015flatt\u0131. Ulucan, \u201c\u0130lk \u00f6nce kornaya basarak geldi. Acelesi vard\u0131. Plakay\u0131 girdim, yak\u0131t\u0131 verdim. Paray\u0131 al\u0131r almaz hemen gitti. Paran\u0131n sahte oldu\u011funu sonradan anlad\u0131m\u201d dedi.