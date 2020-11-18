Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ağır yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Gazimağusa Caddesi'nde meydana geldi. Okan B. idaresindeki 16 KLG 87 plakalı otomobil, cadde üzerinde dönüş yapmak isterken karşı istikametten gelen İlker B. idaresindeki 16 KNZ 45 plakalı motosikletle kafa kafaya çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten fırlayan sürücü yere düşerek ağır yaralandı. Yaralının yardımına çevredekiler yetişti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibi motosiklet sürücü İlker B’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak İnegöl Devlet Hastanesine götürdü. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.