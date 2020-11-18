Abdulselam U\u011eUR\/BURSA, (DHA)BURSA\u00b4da ev e\u015fyalar\u0131n\u0131n balkonlardaki ki\u015filerin yard\u0131m\u0131yla elden ele, binan\u0131n 2\u00b4nci kat\u0131na ta\u015f\u0131nd\u0131\u011f\u0131 tehlikeli anlar, cep telefonu kameras\u0131yla kaydedildi.Kestel\u00b4e ba\u011fl\u0131 Vani Mehmet Mahallesi Bulu\u015f Caddesi\u00b4ndeki eve ta\u015f\u0131nmak isteyen kimli\u011fi belirsiz bir ki\u015fi, ev e\u015fyalar\u0131n\u0131 bir kamyonetle soka\u011fa getirdi. E\u015fyalar, 2\u00b4nci katta bulunan eve ilgin\u00e7 bir y\u00f6ntemle ta\u015f\u0131nd\u0131. 2 ki\u015fi kamyonetin kasas\u0131ndaki dolap ve koltuk gibi e\u015fyalar\u0131 \u00f6nce 1\u00b4nci kat\u0131n balkonundaki 2 ki\u015fiye verdi. Balkondaki ki\u015filer ise ald\u0131klar\u0131 e\u015fyalar\u0131 2\u00b4nci kat\u0131n balkonunda bulunanlara uzatt\u0131. E\u015fyalar\u0131n tehlikeli \u015fekilde ta\u015f\u0131nmas\u0131 cep telefonu kameras\u0131yla kaydedildi.DHA-Genel T\u00fcrkiye-Bursa \/ Merkez Abdulselam U\u011eUR2020-11-18 10:15:20